Every State has a Favorite Halloween Candy

Foxy Fox|BigStock

Apparently we LOVE tootsie pops!

Alabama: Skittles

Alaska: Twix

Arizona: Hershey’s Kisses

Arkansas Butterfinger

California: M&M’s

Colorado: Milky Way

Connecticut: Almond Joy

Delaware: Sour Patch Kids

Florida: Reese’s Cups

Georgia: Jolly Ranchers

Hawaii: Hershey’s Mini Bars

Idaho: Snickers

Illinois: Sour Patch Kids

Indiana: Starburst

Iowa: Reese’s Cups

Kansas: M&M’s

Kentucky: Reese’s Cups

Louisiana: Lemonheads

Maine: Sour Patch Kids

Maryland: Hershey’s Kisses

Massachusetts: Butterfinger

Michigan: Starburst

Minnesota: Hot Tamales

Mississippi: 3 Musketeers

Missouri: Almond Joy

Montana: Twix

Nebraska: Sour Patch Kids

Nevada: Hershey’s Mini Bars

New Hampshire: Reese’s Cups

New Jersey: Tootsie Pops

New Mexico: Hot Tamales

New York: Sour Patch Kids

North Carolina: M&M’s

North Dakota: Hot Tamales

Ohio: Blow Pops

Oklahoma: Skittles

Oregon: M&M’s

Pennsylvania: Hershey’s Mini Bars

Rhode Island: M&M’s

South Carolina: Skittles

South Dakota: Starburst

Tennessee: Tootsie Pops

Texas: Sour Patch Kids

Utah: Candy Corn

Vermont: M&M’s

Virginia: Butterfinger

Washington DC: M&M’s

Washington: Tootsie Pops

West Virginia: Hershey’s Mini Bars

Wisconsin: Butterfinger

Wyoming: Reese’s Cups

Full Story: HERE

Follow Warm 106.9 on Facebook, Twitter and Instagram @warm1069