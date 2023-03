All rescues this year, who will be the next Cadbury Bunny?

Ande (Chinchilla): Illinois

Bodhi (Bunny): Ohio

Bunny (Dog): Illinois

Crash (Cat) : Idaho

Cypress (Beaver) : Louisiana

Hunter (Dog) : Pennsylvania

Ping (Pekin Duck) : South Dakota

RedBird (Guinea Pig) : West Virginia-

Stewie (Small Horse) : Massachusetts

Timmy (Sheep) : California

Finalists: HERE

Vote: HERE

Video: HERE

Follow Warm 106.9 on Facebook, Twitter and Instagram @warm1069