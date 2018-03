It’s PI Day…(3-14) Check Out Seattle’s Best Pies!

We’re celebrating PI Day NOT because we’re math enthusiasts…but because we LOVE pie! Both dessert style and pizza!

PI= 3.14 BUT it also= a day to celebrate all kinds of pie, from the dessert types to MY favorite…pizza pie!!

Check out Seattle’s best pizza spots HERE.

Check out Seattle’s best pie shops HERE.